Система також включає обладнання для ведення радіоелектронної боротьби.

Словацька компанія DefTech оголосила про те, що Збройні сили України прийняли на озброєння самохідні зенітні установки Wolf 25 AD і вже розгорнули їх. Про це пише Defence24.

Перед початком поставок установки пройшли бойові випробування. У виданні зазначили, що українські військові позитивно оцінили ці системи.

Журналісти поділилися, що завдяки баштовому модулю Mangart 25 Wolf 25 AD може успішно вражати як повітряні, так і наземні цілі на відстані до 3000 метрів. Українські військові можуть використовувати ці установки для боротьби з дронами. Точно невідомо, скільки одиниць Wolf 25 AD було продано Україні.

Відео дня

У виданні додали, що установку оснащено автоматичною гарматою Oerlikon KBA калібру 25×137 мм із можливістю стріляти різними типами боєприпасів, включно з бронебійними снарядами та осколково-фугасними снарядами з неконтактним детонатором. Також підтримуються два режими стрільби - поодинокі постріли і черги з темпом до 650 пострілів на хвилину.

Крім того, заявлено, що Wolf 25 AD може бути оснащена протитанковими керованими ракетами, некерованими або керованими 70-мм ракетами, протиповітряними ракетами малої дальності, дронами-камікадзе або додатковим кулеметом.

У виданні додали, що виявлення цілей здійснюється за допомогою радара AESA, встановленого на даху. Він може одночасно відстежувати до 150 потенційних цілей на відстані до 20 км (винищувачі), 12 км (гелікоптери), 10 км (крилаті ракети і великі БПЛА), 8 км (дрони-камікадзе) або 5 км (розвідувальні дрони).

Повідомляється, що система також включає обладнання для ведення радіоелектронної боротьби. Установка заснована на броньованому автомобілі Wolf 4x4, оснащеному 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins, сполученим із 6-ступінчастою коробкою передач Allison.

Україна і SAAB домовилися про спільне виробництво систем ППО - що відомо

Раніше в Міноборони повідомили, що Україна та шведська компанія SAAB домовилися про спільне виробництво систем протиповітряної оборони. Ще у вересні 2024 року очільник SAAB підтримав ідею укладення партнерства з українською промисловістю.

SAAB пропонує своїм клієнтам різні системи ППО, такі як переносний ЗРК RBS 70 NG, мобільну систему малої дальності MSHORAD, а також радари Giraffe AMB і Giraffe 4A. Також нещодавно компанія представила нову зенітну ракету Nimbrix, яка призначена для боротьби з невеликими безпілотниками.

Вас також можуть зацікавити новини: