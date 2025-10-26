США вже раніше проводити такі місії.

Після тривалої перерви ВПС США відновили розвідувальні місії безпілотників на великій висоті над Чорним морем, що говорить про відновлення американської розвідувальної діяльності в одній із найнапруженіших військових зон Європи, пише Defence Blog.

Відомо, що 25 жовтня величезний безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, який працював під позивним FORTE 10, був помічений під час проведення розвідувальних операцій над південною частиною Чорного моря.

За даними відстеження польотів, БпЛА вилетів з авіабази НАТО Sigonella на Сицилії, Італія, яка є головним пунктом запуску для місій повітряної розвідки у Східній Європі та регіоні Чорного моря.

"RQ-4B Global Hawk є однією з найпотужніших розвідувальних платформ ВПС США. Вироблений компанією Northrop Grumman, цей безпілотник з великою дальністю польоту може залишатися в повітрі понад 30 годин і працювати на висоті понад 60 000 футів (18 тисяч метрів - УНІАН). Його набір сучасних електрооптичних і радіолокаційних датчиків дозволяє літаку відстежувати рухи і виявляти наземні цілі на великих територіях, надаючи розвіддані в режимі реального часу командування США і союзників", - пояснили в Defence Blog.

У виданні нагадали, що у перші роки війни в Україні дрони Global Hawk майже кожного дня літали вздовж узбережжя Чорного моря, інколи діючи недалеко від окупованого Криму.

"Ці місії, спрямовані на спостереження за переміщеннями російських військ і розгортанням ракет, викликали різку критику з боку Москви. Російські офіційні особи звинуватили США в наданні допомоги Україні в налагодженні систем наведення, а російські винищувачі час від часу відправлялися на перехоплення або стеження за американськими безпілотниками", - зауважили у матеріалі.

Згодом ВПС США зменшили частоту та близькість цих операцій. Зони патрулювання були відсунуті далі від повітряного простору РФ. Тому відновлення діяльності Global Hawk цього тижня свідчить про можливе коригування темпів операцій, адже війна в Україні продовжується.

"Чорне море залишається критично важливим районом для розвідувальних операцій, зважаючи на інтенсивне використання Росією військово-морських і повітряних сил у цьому регіоні, а також на постійні запуски ракет у бік України з окупованого Криму та північного сектора моря", - підкреслили у Defence Blog.

Як писав УНІАН, у Криму "Примари" розбили російський десантний катер та три РЛС. Під ударом українських розвідників опинилися РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф"; РЛС П-18 "Тєрєк"; РЛС 55Ж6У "Нєбо-У" та десантний катер "БК-16".

"Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові", - зазначили в українській розвідці.

Водночас речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що відбувається у Криму. За його словами, на окупованому півострові Сили оборони України продовжують "вибивати" ворожі об’єкти, які мають значення для боєздатності противника.

"Відповідно для того, щоб якість об’єкти уразити, спочатку треба позбавити ворога можливості ці атаки відбивати. А, як ви бачите, у Криму періодично завдаються удари по різноманітних об’єктах. Тому можна сказати: так, ці втрати для ворога все одно мають значення і мають результат для успішного ураження з нашого боку", - запевнив Плетенчук.

