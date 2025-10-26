У США говорять, що додаткових мит проти Китаю не буде: у чому причина

Натомість Китай не контролюватиме експорт рідкісноземельних металів.

США досягли рамкової угоди з Китаєм, щоб уникнути запровадження додаткових 100% тарифів на китайський імпорт. Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише CNN.

У програмі CBS News "Face the Nation with Margaret Brennan" у неділю, 26 жовтня, Бессент заявив, що підвищення тарифів проти Китаю не розглядається. Питання, за його словами, "фактично знято з порядку денного". Перед тим у нього в Малайзії пройшли дводенні торговельні переговори з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном, які він назвав "дуже успішними".

"Ми провели дуже успішні дводенні переговори. Тарифів вдасться уникнути", - сказав він.

Він додав: "Я очікую, що загроза 100% зникла, як і загроза негайного введення Китаєм режиму контролю за експортом у всьому світі. Очікую, що ми отримаємо певне відтермінування щодо контролю за експортом рідкісноземельних металів, про яке китайці говорили".

Бессент додав, що остаточні умови будуть визначені двома лідерами. За даними Суспільного, під час переговорів президента Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна наступного тижня буде обговорюватися подальша торгівельну співпрацю. Порядок денний включатиме збалансування торгівлю між США та Китаєм, закупівлі Китаєм американської сої та іншої сільськогосподарської продукції, а також контроль над кризою фентанілу в США.

Які мита для Китаю планував Трамп

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп погрожував ввести додаткові митні тарифи на китайські товари розміром 100% з 1 листопада через спроби Пекіна ввести експортний контроль на рідкісноземельно метали, що посилило напруженість у відносинах між США і Китаєм.

Трамп у своїх заявах підкреслював, що Китай зайняв агресивну позицію у торгівельній сфері.

Президент США також оголосив про контроль за експортом критично важливого програмного забезпечення в Китай.

