Росія робить перебільшені заяви про успіхи в місцях ведення бойових дій.

Російські війська дедалі частіше використовують просочування між українськими позиціями для неправдивих заяв про наступ та успіхи, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що Кремль використовує місії з проникнення і відсутність суміжних ліній фронту в деяких тактичних районах, а також обумовлене цим розосередження сил, щоб робити перебільшені заяви про успіхи в місцях ведення бойових дій.

Зокрема, 26 жовтня Генеральний штаб України визнав, що ситуація в районі Покровська і Мирнограда залишається складною, і що російські сили значно активізували свої наступальні зусилля. При цьому Генштаб заявив, що в Покровську діють близько 200 російських військовослужбовців, проте українські контрдиверсійні операції не дають змоги російським військам просунутися вглиб міста і закріпитися там.

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська домагаються успіхів у районі Покровська і Мирнограда та в них, які мають тактичне значення, але, ймовірно, не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі", - підкреслюють аналітики.

Крім того, Кремль також представляє захоплення невеликих населених пунктів, які не мають оперативного значення, як великі успіхи в інформаційному впливі.

"Площа Дронівки становить менше ніж шість квадратних кілометрів, а Плещіївки - менше ніж чотири квадратні кілометри. В обох населених пунктах до війни проживало близько 600 осіб", - зазначають аналітики.

При цьому під час останнього звіту Путіну начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов Герасимов почав свою доповідь із заяви про те, що російські війська продовжують виконувати завдання із захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Заява Герасимова повторює давню вимогу Путіна про те, щоб Україна передала Росії всі чотири незаконно анексовані регіони, водночас підриваючи нещодавні пропозиції Росії обміняти території на півдні України на повний контроль над Донецькою областю", - пишуть в ISW.

Раніше український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" заявив, що російські військові отримали наказ захопити Покровськ до середини листопада.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс", зі свого боку, пише, що обстановка в Покровську "далеко не найкраща, навіть дуже важка", але зараз Силам оборони тимчасово вдалося стабілізувати ситуацію.

