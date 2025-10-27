Санкції навряд чи зупинять експорт нафти з Росії, але значно знизять її доходи.

Існує думка, що західні санкції проти російського експорту нафти практично безглузді, оскільки ринок швидко знаходить способи підтримувати безперебійність вантажопотоків.

Як пише Reuters, очікується, що російські експортери нафти зможуть обійти будь-які нові санкції, зокрема й санкції США проти "Лукойла" і "Роснефти", використовуючи таємний флот танкерів, безліч посередників і банківських схем, що виключають використання доларів США.

У результаті будь-які перебої з експортом російської нафти будуть короткочасними й обмеженими за масштабом, однак це не означає, що санкції - марна трата часу, підкреслює видання.

"Якщо мета полягає в тому, щоб запобігти експорту російської нафти, позбавивши її покупців, що залишилися в Китаї та Індії, то ці заходи, ймовірно, виявляться неефективними. Якщо мета полягає в тому, щоб зберегти російські барелі на світовому ринку, але скоротити доходи Москви від продажу своєї нафти, то санкції можуть виявитися дещо ефективнішими", - ідеться в статті.

Як зазначає видання, нові санкції роблять співпрацю з Москвою більш ризикованою для нафтопереробних заводів у Китаї та Індії, які є єдиними великими покупцями російської нафти.

У результаті вони, ймовірно, зажадають більш істотних знижок, щоб продовжити імпорт російської нафти. Крім того, використання тіньового флоту і посередницьких торгових компаній також збільшує вартість транспортування російської нафти.

Виключення російських нафтових компаній з глобальної банківської системи, що працює в доларах США, також тягне за собою зниження доходів від продажу нафти, оскільки проходження грошей через складні підставні компанії і численні офшорні юрисдикції означає, що кожен посередник отримує свою частку.

"Водночас, очевидно, що західні санкції проти Росії не мають помітного впливу на переконання президента Володимира Путіна в необхідності припинити війну в Україні, і вони навряд чи призведуть до значного скорочення обсягів експорту", - пише видання.

Водночас багато чого залежатиме від того, чи вдасться Трампу досягти торговельних угод з Індією і Китаєм, і чи буде російська нафта частиною цих угод. Ймовірно, і Нью-Делі, і Пекін вимагатимуть від Вашингтона значних поступок, якщо вони припинять або значно скоротять імпорт російської нафти.

Санкції проти РФ

Експерти зазначають, що санкції можуть значно змінити розстановку сил на континенті. Зокрема, такі кроки США допоможуть європейцям назавжди позбутися залежності від Росії. Не виключено, що деякі компанії почнуть продавати акції та російські активи, не маючи змоги заробляти на постачанні нафти в ЄС.

Водночас, інші аналітики, хоч і називають санкції значними, але сумніваються в їхньому негайному впливі на військові цілі РФ.

