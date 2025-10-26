Економічний тиск на Росію змінює баланс сил у Європі.

Останній розворот президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні був швидкий, "навіть за його мірками". Як нагадала британська газета "Financial Times", тільки минулого тижня Трамп почав рекламувати саміт з Володимиром Путіним для обговорення перемир'я у війні. Але швидко скасував його і вперше за свій другий президентський термін посилив санкції США проти РФ.

Автори пишуть, що Трамп зробив крок, якого завжди уникала адміністрація його попередника Джо Байдена: ввів санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл".

"У поєднанні з подальшими обмеженнями ЄС щодо російської енергетики це є потужним ударом по військовій економіці Москви", - пояснили журналісти.

Адміністрація Трампа, як і попередня, побоювалася, що санкції проти російських експортерів нафти можуть спричинити "згубне підвищення цін", пояснюється у статті. Однак "нещодавнє зниження світових цін і надії на те, що виробники з Перської затоки, яких Трамп заохочував, будуть готові збільшити видобуток, здається, додали Білому дому впевненості для дій".

За інформацією видання, до чорного списку США увійшли вже чотири найбільші нафтові компанії Росії, на які припадає близько чотирьох п'ятих її експорту нафти. Окрім "Роснефті" та "Лукойла" це "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз", які стали мішенню в останні дні адміністрації Байдена.

"Ці заходи призведуть до скорочення доходів сектора, який забезпечує близько третини державного бюджету Росії. Ступінь скорочення частково залежатиме від реакції найбільших споживачів російської нафти, Китаю та Індії, а також від ефективності санкцій проти спроб Росії уникнути їх, використовуючи мережу підставних компаній, тіньових танкерів та страхових компаній, яку вона створила, щоб обійти обмеження цін на нафту, введені в 2022 році", - йдеться у статті.

Автори зазначили, що загроза втрати доступу до фінансової системи, що базується на доларі, через будь-які зв'язки з організаціями, що перебувають під санкціями США, є потужним стримуючим фактором

У четвер ЄС також ввів додаткові енергетичні санкції, посиливши заборону на операції "Роснефти" і "Газпром нафти" та заборонивши імпорт російського скрапленого природного газу до січня 2027 року. Він також націлився на ще 117 танкерів з тіньового флоту Росії.

"Прикро, що бельгійська опозиція затримала схвалення ЄС окремої ініціативи — позики на суму 140 млрд євро на "репарації", забезпеченої замороженими російськими активами, — яка б завдала Москві подвійного удару. Лідери ЄС повинні знайти спосіб зробити це до грудня, інакше посилення санкцій буде безглуздим", - додали в FT.

Також автори пояснили, що нові економічні заходи "не змінять розрахунки Путіна за одну ніч". Адже, на їх думку, російський диктатор готовий "завдати глибокої шкоди економічним перспективам своєї країни, продовжуючи війну, яку він вважає вирішальною для безпеки своєї країни та свого власного спадку".

"Проте критики помилково засуджують санкції як неефективні, оскільки вони досі не змогли зруйнувати російську економіку чи зупинити війну. Їхній сукупний і згубний вплив починає проявлятися у стагнації російського зростання, стійкій інфляції та погіршенні фінансового становища. У виснажливій війні будь-який крок, який закидає пісок у шестерні військової машини супротивника, є вартим уваги", - додали автори статті.

Вони нагадали, що Путін довго був переконаний, що його сили "завжди зможуть пережити українські". Але якщо ЄС зможе виконати своє зобов'язання замінити фінансування США, а Білий дім Трампа буде твердо дотримуватися нових санкцій, то "витрати Москви стануть набагато вищими".

