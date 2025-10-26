Оборонці кажуть, що доля міста справді може вирішитися в поточному році.

Російські військові отримали наказ захопити Покровськ до середини листопада. Про це у своєму блозі в Телеграм пише український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"Сьогодні росіяни знову намагались залетіти в Мирноград технікою, але згоріли. Полонений каже, що Путін дав наказ захопити Покровськ до середини листопада, отже мʼяса та техніки шкодувати не будуть", – написав він.

Інший український військовий, старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс", своєю чергою пише, що ситуація в Покровську "далеко не найкраща, навіть дуже важка", але зараз Силам оборони тимчасово вдалося стабілізувати ситуацію.

"Противник вперся в рубежі, які він не може перетнути і продовжувати просувати для повного захоплення міста", - каже "Алекс".

За його словами, проблеми українських оборонців в Покровсько-Мирноградській агломерації полягають не стільки у наступальних діях противника, скільки у труднощах з логістикою переднього краю оборони.

"Думаю навіть не сильно дотичним до війни людям буде зрозуміло по мапі, що обстановка в тому кармані – не дуже. З великою вірогідністю, до кінця року вирішиться доля Покровська та Мирнограда, в залежності від того, як розвиватимуться події на напрямку", – написав він.

Як писав УНІАН, в межах міста Покровськ зараз перебуває близько 200 російських окупантів. За словами офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, ворог намагається якомога більше накопичитись і закріпитись у місті.

Також ми розповідали про важку ситуацію в районі міста Лиман. Росіяни відправляють на смерть велику кількість піхоти, сподіваючись дістатися цього міста.

