Субантарктичні пінгвіни, що мешкають на острові Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський", знесли перше у цьому сезоні яйце. Цікаво, що другий рік поспіль перше яйце знаходять в одному й тому ж місці. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

За словами вчених, перше яйце виявила біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка під час обходу острова Галіндез, де розташована українська станція. Дослідниця звернула увагу на те, що деякі пінгвіни лежать і не встають.

"Вони власне і стали "підозрюваними". Вирішила підійти ближче - виявилось недаремно. У одного пінгвіна справді вже є яйце", - розповіла вчена.

Цікаво, що другий рік поспіль українські біологи знаходять перше яйце пінгвінів в одному й тому ж місці: на скелі біля ДНЧ-будиночка. Як уточнюють у центрі, це невелика лабораторія, де геофізики здійснюють безперервний прийом радіочастот для вивчення геокосмосу. Саме тут, каже Швидка, одна з найвищих точок гніздування пінгвінів на острові.

"За рахунок висоти скелі відносно рано оголюються від снігу й стають придатними для гніздування. Можливо, саме тому тут з'являються перші яйця. А може пінгвінам подобається слухати сигнали з далеких точок планети", - жартує Швидка.

На появу перших пінгвінят на Галіндезі очікують орієнтовно за місяць.

Зазначається, що субантарктичні пінгвіни, які мешкають на острові, висиджують яйця на гніздах з камінців. "Подружжя" це робить по черзі: поки мама живиться в океані, тато лишається на гнізді, і навпаки.

Субантарктичні пінгвіни, пояснюють науковці, здебільшого зносять 2 яйця, іноді - 3. Однак третій малюк шансів на виживання має небагато. Водночас торік на Галіндезі полярники фіксували родину, в якій підростало троє дітей.

Зацікавленість полярників життям пінгвінів та інших птахів пов’язана з дослідженнями зміни клімату - міграції є одним із підтверджень потепління в цьому регіоні Антарктики. Зокрема, субантарктичні пінгвіни - теплолюбні, і до середини 2000 років не гніздували на Галіндезі, а цього ж сезону їх тут вже 7 тисяч.

Пінгвіни на острові Галіндез

Нагадаємо, нещодавно науковці розповіли, що на острові Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський", вже знаходяться 7 тисяч субантарктичних пінгвінів, які з антарктичної весни до осені проводять на острові шлюбний сезон.

Перші великі групи птахів почали приходити у серпні, але вони швидко зникли, бо острів ще був вкритий льодом. У вересні, коли почалася антарктична весна, присутність пінгвінів була більшою, - близько 5,5 тисяч, однак двічі за місяць вони знову зникали. Вже у жовтні вони з’явилися знову та наразі залишаються біля "Вернадського".

