Анастасія Рябоконь

Радари раннього попередження на Гренландії є основою захисту Північної Америки від міжконтинентальних балістичних ракет.

Експерти з Центру арктичної безпеки та стійкості університету Аляски назвали радари раннього попередження в Гренландії, які залишаються основою захисту Північної Америки від ядерного нападу міжконтинентальних балістичних ракет, вразливими перед гіперзвуковими ракетами. Наприклад, російськими "Кинджалом" та "Цирконом".

Як пише військовий портал Defence Express, це дуже важлива "прогалина у системі стратегічного захисту НАТО".

Експерти додали, що наразі на відповідних об’єктах виявлення відсутня взагалі будь-яка протиповітряна чи протиракетна оборона.

Видання зазначило, що фактично один з критичних елементів системи раннього попередження про ядерний удар незахищений від більшості сучасних загроз.

"Враховуючи російську присутність в арктичному регіоні, це може призвести до величезних проблем та навіть потенційної втрати можливостей", - додали автори.

Першою проблемою нормальної роботи радарів є екстремально низькі температури, які впливають на роботу зенітних систем та їхніх засобів виявлення. Тому там доводиться використовувати додаткові рішення по адаптації потенційних компонентів захисту до таких умов.

"Інша проблема приходить з політичного спектра та полягає у тому, що Гренландія - автономний регіон Данії. Остання хоч і є країною-членом НАТО, але має прохолодніші відносини з США. А нинішня адміністрація пропонувала придбати, чи взагалі анексувати острів", - нагадали у статті.

Також аналітики додали, що існує дуже важливий аргумент щодо того, чому там нема захисту. Справа у тому, що вони будувалися у час, коли відповіддю на будь-яку атаку на ці радари відразу мала слідувати ядерна відповідь.

"Однак російсько-українська війна показала, ушкодити досить чутливі радарні системи можна недорогими БПЛА та і рішення про таку ескалацію не факт, що наважаться прийняти. Тож посилення ППО для військової бази більше ніж має сенс", - йдеться в матеріалі.

Виклики для Гренландії

Нагадаємо, що на думку деяких експертів, Данія наразі стикається із серйозним викликом. Адже після війни в Україні, Росія може намагатися посилити свої позиції в Арктиці, а це неминуче загострить ситуацію для Гренландії.

Додамо, що значення Гренландії, а також Ісландії та Великої Британії, обумовлено їх розташуванням вздовж так званої осі GIUK gap. Вони знаходяться на шляху, який контролює морський доступ до Північної Атлантики.

