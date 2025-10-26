Про міфічні оточення в районі Куп'янська і Покровська Путіну доповіли сьогодні вранці на зустрічі в Генштабі, а потім цю брехню понесли в Білий дім.

Росіяни оперативно відзвітували перед керівництвом США про проведені раніше випробування "аналоговнєтної" стратегічної ракети "Буревісник", а також розповіли про нібито оточення 10,5 тисяч українських солдатів на фронті. Про це у своєму Телеграм повідомив спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв.

Так, він заявив, що, перебуваючи у США, "дуже чітко" доносить позицію Путіна про те, що "тільки конструктивний шанобливий діалог принесе плоди, будь-які спроби тиску на Росію просто безглузді". Дмитрієв поскаржився на якісь "титанічні спроби" зірвати діалог між Росією і США.

"Ми пояснюємо стан російської економіки, яка перебуває в хорошому стані. Як ми знаємо, зростання російської економіки становило понад 4% торік, тоді як економіки Англії та Європи показали зростання менш ніж на 1%, що рубль зміцнився на 40% відносно долара цього року і став найуспішнішою валютою цього року, а також, що рівень російського боргу набагато нижчий, ніж рівень боргу в багатьох західних країнах", - заявив Дмитрієв, роблячи вигляд, що не розуміє або реально не розуміючи, що означають озвучені ним показники.

За його словами, він також намагається донести до керівництва США позицію, яка раніше вже розлютила Дональда Трампа і призвела до зриву анонсованої зустрічі в Будапешті: що "розв'язання української кризи" можливе тільки за умови "викорінення першопричин цього конфлікту".

"Ми також уже встигли донести до американських колег інформацію про зустріч президента Путіна з Генштабом сьогодні вранці, де президенту доповіли про те, що 5 тисяч військовослужбовців України оточено в районі Куп'янська та 5,5 тисяч - у районі Покровська, і про успішні випробування ракети абсолютно нового класу "Буревісник" із ядерною установкою. І дуже важливо, що ця інформація безпосередньо доноситься до керівництва і ключових людей в адміністрації президента США", - заявив Дмитрієв.

Контакти РФ і США

Як писав УНІАН, раніше анонсована зустріч президентів РФ і США в Будапешті зірвалася після телефонної розмови між главами МЗС двох країн - Сергієм Лавровим і Марко Рубіо. Під час цієї телефонної розмови Лавров знову повторив мантру про необхідність усунення "першопричин української кризи", тобто про бажання Кремля знищити українську державу.

У Білому домі визнали це небажанням Кремля вести реальні переговори про мир і за два дні вперше з початку другого президентського терміну Трампа запровадили досить відчутні санкції проти РФ.

Путін публічно заявив, що санкції Росії не зашкодять, але одразу ж відправив Дмитрієва до Вашингтона виправляти проблему, що виникла після базікання Лаврова про "першопричини" російської агресії.

Цікаво, що після того, як Дмитрієв почав розповідати американським журналістам про "чудовий" стан російської економіки, міністр фінансів США Скотт Бессент назвав його "пропагандистом", який не заслуговує на довіру.

