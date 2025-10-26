За словами Пєскова, Москва буде переслідувати в судовому порядку всіх причетних до можливої конфіскації заморожених російських активів.

У Кремлі запевнили, що зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом не скасовано. Проте до неї все ще потрібна ретельна підготовка, пише Reuters.

"Президенти не можуть зустрічатися заради зустрічі, вони не можуть просто витрачати свій час, і вони відкрито про це говорять. Тому вони доручили міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і державному секретарю США Марко Рубіо підготувати цей процес. Процес складний", - сказав прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Також Пєсков висловився про нові американські санкції проти Росії. Він заявив, що це "недружній крок", але додав, що Москва нібито "хоче побудувати дружні відносини з усіма країнами".

"Незважаючи на різні нюанси, озвучені президентом США, ми однаково повинні орієнтуватися на наші інтереси. Наші інтереси полягають у побудові хороших відносин з усіма країнами, включно зі США. Звичайно, дії, зроблені цього тижня, були недружнім кроком. Вони дійсно завдали шкоди перспективам відродження наших відносин. Але це не означає, що ми повинні відмовитися від цих прагнень. Ми повинні робити те, що вигідно для нас", - підкреслив Пєсков.

Також прессекретар глави РФ зазначив, що Москва буде переслідувати в судовому порядку будь-кого, хто буде причетний до можливої конфіскації заморожених російських активів.

Трамп назвав умову для зустрічі з Путіним

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 23 жовтня заявив, що ухвалив рішення скасувати раніше анонсовану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Згодом він зазначив, що не погодиться на зустріч, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні.

Крім того, Трамп говорив про те, що його розмови з Путіним проходять добре. Однак, за його словами, вони ні до чого не приводять.

