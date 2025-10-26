Активи та нафта: у Великій Британії пояснили, чому зараз час для економічного тиску на РФ

У Великій Британії наголошують, що заморожені російські активи мають працювати для підтримки України.

Щоб досягти справедливого і тривалого миру в Україні, треба "переслідувати" російські гроші - тобто залучати заморожені російські активи для допомоги та відновлення України. Про це в колонці для The Times написала міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Вона нагадала, що Велика Британія разом із союзниками виступає за економічні санкції проти Росії та каже, що зараз сприятлива ситуація для нового економічного тиску, щоб позбавити РФ доходів від війни і змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Вона пише, що Україна готова до мирних переговорів, але водночас армія та цивільні продовжують тримати оборону. А Путін на кожному етапі війни "був введений в оману".

Відео дня

"Після мільйона російських жертв і лінії фронту, яка фактично залишилася такою ж, як і три роки тому, Путін провалив усі свої військові та політичні цілі. Російська економіка перебуває в кризі. 40 відсотків федеральних витрат йде на війну. Кремль намагається оснастити свої війська, вдаючись до військового спорядження 1950-х років", - пише вона.

Водночас союзники продовжують забезпечувати Україну зброєю, засобами протиповітряної оборони та надають інфраструктурну підтримку.

"На загальних зборах ООН минулого місяця я прямо сказала Сергію Лаврову, міністру закордонних справ Росії, що "ми будемо націлені на вашу хвору економіку, ваші доходи від нафти і газу та оборонну промисловість, яка виробляє вашу зброю". Саме це ми і зробили", - зазначила вона.

Зокрема, за останні тижні Велика Британія ввела два нових великих пакети санкцій, спрямованих проти російської нафти і газу. У тому числі ввела санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" – двох найбільших російських енергетичних компаній. На її думку, найбільший ефект дадуть колективні зусилля:

"Тому я дуже вітаю рішення президента Трампа, прийняте цього тижня, також ввести санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу", що спонукає інші країни переглянути імпорт російської нафти. 19-й пакет санкцій ЄС, введений цього тижня, є ще одним потужним проявом спільної рішучості".

За підрахунками відомства, західні санкції вже позбавили Росію щонайменше 450 мільярдів доларів, що "еквівалентно ще двом рокам фінансування війни Путіна".

"Але нам потрібно піти ще далі у посиленні економічного тиску. Це означає нові заходи для витіснення російської нафти та газу з міжнародних ринків, а також використання російських активів", - додала вона.

Іветт Купер зазначила, що наразі настав час для міжнародних дій з використання заморожених суверенних активів Росії для підтримки України аби забезпечити використання цих коштів "для підтримки опору та відбудови України вже зараз. Бо, відверто кажучи, саме Росія повинна платити за шкоду, яку вона завдає Україні".

"Безпека України – це безпека Європи. Ось чому Велика Британія продовжує твердо стояти на боці України, зараз і в наступні десятиліття. Не тільки для того, щоб допомогти хоробрим людям захищатися. А й для того, щоб дати зрозуміти, що агресія не окупиться, що силі буде чинитися опір, і щоб захистити принципи, які мають значення для всього світу", - йдеться у колонці міністерки Купер.

Використання російських активів – останні новини

Нагадаємо, що з початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році в банках західних країн лишаються замороженими близько 300 мільярдів доларів російських активів. Наразі серед європейських чиновників тривають обговорення, як можна їх використати на підтримку України. Один зі шляхів, який обговорюється, - надання Україні "репараційного кредиту", цей механізм дозволить уникнути прямої конфіскації коштів.

Очікується, що обговорення триватимуть до грудня, коли Єврокомісія має остаточно вирішити, якою буде остаточна угода.

Додамо, що доходи від цих активів уже було використано для підтримки України – як заставу для позики в сумі близько 50 мільярдів доларів. Самі ж активи використовувати побоюються, оскільки це може зашкодити репутації установ, де вони зберігаються, наразити Бельгію на юридичну відповідальність і спричинити відповідні заходи з боку Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: