Росіяни, яким вдається інфільтруватися вглиб українських позицій, намагаються зняти "кіно з триколором", але "прапороносці" там залишаються навічно.

Росіяни дуже серйозно націлилися на захоплення міста Лиман в Донецькій області, для чого задіяли величезну кількість піхоти. Про це в етері "24 Каналу" сказав начальник відділення комунікацій 63 ОМБр Ростислав Яцишин.

Він зазначив, що на Лиманському напрямку ворог намагається помахати своїм триколором перед камерою, коли йому вдається інфільтруватися вглиб українських позицій.

"Таким чином вони хочуть продемонструвати своєму вищому командуванню, що вони зайняли якийсь стратегічний чи тактичний пункт, чи якусь територію наших підрозділів, але те кіно, котре вони знімають на свої дрони, то це останній епізод в житті цього "прапороносця"", - наголосив Яцишин.

При цьому зазначив, що ворог намагається залякати Сили оборони своєю кількісною перевагою. "Це є ключовим завданням росіян. Вони справді хочуть злякати нас, змусити відступати", - сказав Яцишин.

При цьому нагадав, що бригада вже два з половиною роки тримає ці позиції й з них не відходить попри колосальний тиск ворога, який зараз відбувається. За його словами, це найбільший піхотний тиск за увесь час перебування там.

Яцишин зазначає, що тактика інфільтрації, яку застосовує ворог, дає певні результати, тому що українським військовим бракує екіпажів дронів.

"Нам не бракує дронів, нам бракує екіпажів. В нас їх досить багато, але у ворога все одно в даній ситуації значно більше. І вони використовують ці моменти і кидають на м'ясо своїх піхотинців. З групи з 5 людей, яка виходить, до позиції доповзає один або жоден. Але ворогу на це байдуже, вони продовжують використовувати таку тактику і накопичувати особовий склад", - розповів Яцишин.

Він наголосив, що бійцям 63 ОМБр вдається знищувати велику кількість ворога і брати у полон. За його словами, росіян це не зупиняє.

"Росіяни дуже серйозно націлилися на місто Лиман, і це створює справді проблеми, бо з такою великою кількістю піхоти з боку Росії раніше не зустрічалися. Робимо усе, що можемо, не відступаємо, рук не опускаємо, зброю не опускаємо. Але це надзвичайно важко", - наголосив начальник відділення комунікацій 63 ОМБр.

Ситуація на Донбаському фронті

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти всі свої сили кинули на Донецьку область та Куп’янськ.

Заступник командира бригади "Любарт" по роботі з особовим складом підполковник Андрій Дʼяченко з позивним "Хорват" зазначав, що вся лінія фронту на Донеччині - це фактично поле суцільного бою. Починаючи від напрямку Великої Новосілки, від південних околиць Покровська до півночі, до Лиманського напрямку. За його словами, уся лінія фронту на Донеччині максимально гаряча, максимальна інтенсивність бойових дій.

За словами військового, росіяни весь інший фронт більш-менш стабілізували, тобто де-не-де вони проводять якісь локальні штурмові дії, але всі свої сили кинули на Донеччину, плюс Куп’янськ.

