Розлив води з Бєлгородського водосховища нижче за течією Сіверського Донця вже можна побачити з космосу.

Перші супутникові знімки дамби Бєлгородського водосховища в Російській Федерації після українських ударів продемонстрували серйозні наслідки та затоплення значних територій вже у першу добу після пошкодження шлюзів.

Знімки, які виклалав Український OSINT-канал Еxilenova_plus, показали масштаб затоплення територій нижче водосховища. Можна побачити, що значні ділянки нижче за течією річки Сіверський Донець вже підтоплені. Вода продовжує витікати, і поступово зона підтоплення розширюється.

Удар по дамбі – що відомо

Нагадаємо, що Сили безпілотних систем ЗСУ нанесли удар по греблі Бєлгородського водосховища зранку 26 жовтня. Після кількох ударів шлюзи греблі отримали критичні пошкодження і вода почала неконтрольовано витікати. За оцінками, водосховище за день обміліло на 1 метр.

Відео, на яких можна побачити пошкоджені шлюзи неконтрольований скид води, викладали в мережу, вірогідно, співробітники споруди.

Як кажуть військові аналітики, затоплення територій внаслідок скиду води відчують російські окупанти в районі Вовчанська Харківської області. Частину їхнії позицій вже затоплено, також буде порушена логістика окупантів.

