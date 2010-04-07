Що думають українці про екологію (опитування)

Майже 90% українців вважають неприпустимим зберігання радіоактивних відходів із інших країн на території України, свідчать результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна 5-6 квітня.

Більшість респондентів - 88,9% - вважають неприпустимим зберігання радіоактивних відходів з інших країн на території України - приміром, у зоні Чорнобильської АЕС - навіть за умови надходження значного доходу від цього до бюджету країни. З них більше половини - 53,5% - відповіли «точно ні» на це запитання, а близько третини - 35,4% - «скоріше, ні». Доцільним зберігання радіоактивних відходів інших країн на території України за гроші вважають 8,4% опитаних. Із них відповідь «скоріше, так» дали 6,3%, «точно так» - 2,1%. Важко відповісти на запитання 2,7% респондентів.

Половина українців - 50,9% - не побоюються повторення на території України в найближчому майбутньому масштабної техногенної катастрофи. З них близько третини - 37,1% - відповіли «скоріше, ні», а 13,8% - «точно ні» на це запитання. Побоюються нової катастрофи 30,3% громадян України. З них кожен п`ятий - 20,2% - відповів «скоріше, так» на це запитання, а кожен десятий - 10,1% - «точно так». Важко відповісти - 18,8% опитаних.

Більшість громадян України - 70,2% - негативно оцінюють екологічну ситуацію в своєму регіоні. З них 58,9% назвали її «скоріше, неблагополучною», а 11,3% - «повністю неблагополучною». Протилежної точки зору дотримуються близько чверті респондентів - 25,1%. Із них 23,4% відповіли, що екологічна ситуація в регіоні «скоріше, благополучна», 1,7% - «повністю благополучна». Важко дати оцінку екології регіону 4,7% опитаних.

Більшість українців - 67,4% - зазначили, що для поліпшення екологічної ситуації могли б не смітити на вулицях і в парках. Більше половини опитаних - 58,4% - готові економити воду, електроенергію та газ, а також використовувати енергозберігаючі технології - 52,9%. Близько третини українців - 35,2% - готові сортувати сміття й майже стільки ж - 34,7% - використовувати менше побутової хімії, що забруднює навколишнє середовище. Менша кількість респондентів - 21,2% - заявили, що можуть брати участь у суботниках, акціях із прибирання міста, посадки дерев. Вважають за можливе повторно використовувати поліетиленові пакети й пластикову тару 12,3% опитаних, а 11,6% готові менше користуватися транспортом. Відповідь «інше» вибрали 7,2% громадян України, а 6,4% - важко визначити, що могли б зробити особисто для поліпшення екологічної ситуації.

За випадковою вибіркою було опитано тисячу респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.