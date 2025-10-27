В небі над Москвою спалахнув невідомий обʼєкт (відео)

Раннього ранку понеділка, 27 жовтня, жителі Москви помітили в небі яскравий зелений спалах. За словами очевидців, невідомий об’єкт пронісся над містом на великій швидкості, залишивши після себе довгий слід, який поступово зник.
У соцмережах одразу з’явилися десятки відео, на яких видно, як яскраво-зелений об’єкт пролітає над різними районами Москви. Користувачі активно обговорюють, що саме вони побачили.
Думки розділилися. Одні вважають, що це був метеорит, який згорів у щільних шарах атмосфери, інші — що це уламок супутника, який входив у земну орбіту.
Дехто переконаний, що над Москвою пролетів НЛО, а більш скептичні коментатори навіть припускають, що усі відео - це робота нейромережі.
Найімовірніше йдеться про невелике космічне тіло, яке увійшло в атмосферу під гострим кутом, через що спалах мав характерний зелений колір. Подібні випадки вже траплялися в різних країнах світу.
Російська активність у космосі
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що иосійський супутник "Космос-2558", який довго слідував за американським розвідувальним апаратом USA 326, випустив невідомий об'єкт.
На думку фахівців, росіяни могли випустити спеціальний субсупутник, який в теорії здатен нести протисупутникову зброю. Таким чином, це може бути частиною випробувань технологій, призначених для виведення з ладу космічних апаратів США.