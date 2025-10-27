Плануються закупівлі у сфері сухопутних, повітряних, морських, космічних і кібернетичних озброєнь.

Німеччина планує масштабні закупівлі у сфері сухопутних, повітряних, морських, космічних і кібернетичних озброєнь на 377 мільярдів євро, що дасть змогу перетворити бундесвер на найсильнішу армію в Європі. Про це пише Politico, посилаючись на урядові документи.

Закупівлі у німецьких виробників

З документів випливає, що Бундесвер планує запустити близько 320 нових проєктів з озброєння і техніки протягом бюджетного циклу наступного року. При цьому Rheinmetall та її афілійовані підприємства лідирують у списку на загальну суму понад 88 мільярдів євро.

Документ передбачає постачання загалом 687 бронемашин Puma, включно з 662 бойовими версіями і 25 навчальними машинами для водіїв, до 2035 року.

Відео дня

У сфері протиповітряної оборони бундесвер має намір закупити 561 баштову систему Skyranger 30 малої дальності для боротьби з безпілотниками і захисту від наземних цілей. Крім того, буде поставлено мільйони гранат і гвинтівкових патронів.

Компанія Diehl Defence фігурує в 21 позиції закупівель на суму 17,3 млрд євро. Згідно з документом, Бундесвер має намір придбати 14 комплектних систем IRIS-T SLM вартістю 3,18 млрд євро, 396 ракет IRIS-T SLM приблизно на 694 млн євро і ще 300 ракет малої дальності IRIS-T LFK на суму 300 млн євро.

Бундесвер також хоче розширити свій парк озброєних безпілотників Heron TP, експлуатованих ізраїльською компанією IAI, і придбати нові боєприпаси на суму близько 100 мільйонів євро. Для ВМС до плану включено чотири морські безпілотники uMAWS, які оцінюються в 675 мільйонів євро.

Крім того, до списку входять супутникові програми вартістю понад 14 мільярдів євро, включно з новими геостаціонарними супутниками зв'язку, модернізованими наземними станціями управління і низькоорбітальним супутниковим угрупуванням вартістю 9,5 мільярда євро для забезпечення постійного завадозахищеного зв'язку для військ і командних пунктів.

Стратегічний, ядерний і далекобійний потенціал

У списку бажань бундесверу - також придбання 15 винищувачів F-35 від Lockheed Martin на суму близько 2,5 мільярда євро в рамках системи зарубіжних військових продажів США.

Бундесвер також планує придбати 400 крилатих ракет Tomahawk Block Vb приблизно за 1,15 мільярда євро, а також три пускові установки Lockheed Martin Typhon вартістю 220 мільйонів євро - таке поєднання забезпечить Німеччині дальність удару у 2000 кілометрів.

Також планується закупити чотири патрульні літаки морської авіації Boeing P-8A Poseidon вартістю 1,8 млрд євро.

Загалом близько 25 зарубіжних проєктів вартістю близько 14 млрд євро займають менше ніж 5% від загальної суми запитуваних витрат у розмірі 377 млрд євро. Проте на них припадає практично весь стратегічний, ядерний і далекобійний потенціал Німеччини, від сертифікованих для використання ядерної зброї літаків до систем глибокого удару і морського спостереження, зазначає видання.

Німеччина озброюється і готується до війни

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що потрібно відновити військовий призов усіх молодих чоловіків у країні, оскільки це буде стримуючим сигналом для Росії.

Також повідомлялося, що Німеччина замовила розробку і постачання 274 нових розвідувальних машин Luchs 2, що стало одним із наймасштабніших кроків з переозброєння Бундесверу за останні роки.

Вас також можуть зацікавити новини: