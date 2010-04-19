Українці вірять: демократія у безпеці

Українці вважають, що свободі слова і демократії ніщо не загрожує, і хочуть бачити владу більш відповідальною, такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна за підсумками річної програми соціологічних досліджень "Автопортрет України".

На питання "Чи побоюєтеся ви, що найближчим часом в Україні може бути загроза свободі слова і демократії?" відповіли "точно немає" 33,2% респондентів і, "швидше, немає" - 21,4%.

Експерти Інституту Горшеніна відзначають, що українці сьогодні хочуть бачити владу більш відповідальною. Переважна більшість опитаних громадян (81,3%) вважають, що політичні партії повинні нести відповідальність за діяльність своїх депутатів у парламенті України. Вважає, що такої відповідальності партій бути не повинно, лише кожен десятий опитаний (11,9%).

Київський Інститут проблем управління імені Горшеніна об`єднує провідних українських фахівців у сфері PR, політичного консалтингу, експертів в галузі міжнародних відносин, фінансового і правового регулювання, істориків і філософів, методологів і фахівців у сфері масмедіа і реклами.