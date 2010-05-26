БЮТ не проти уроку Януковича

Ініціатива міністерства освіти Криму провести в школах регіону першого вересня урок, присвячений програмі президента Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей», виробить імунітет у молодого покоління до Партії регіонів, вважає кримська організація Блоку Юлії Тимошенко.

«Міністерство отримає тільки алергію на Партію регіонів і президента Віктора ЯНУКОВИЧА», - йдеться в заяві депутата кримського парламенту від БЮТ Юрія МОГАРИЧОВА.

Він нагадує, як за радянських часів вивчалися праці Леоніда Брежнєва «Мала земля», «Цілина», «Відродження» й не викликали «нічого, окрім насмішки над автором».

«Я особисто не проти (уроку за програмою ЯНУКОВИЧА), тому що у нинішнього молодого покоління виробиться стійкий імунітет і роздратування до Партії регіонів, й, відповідно, не буде підтримки з боку молоді. Повторюючи дурощі КПРС, від Партії регіонів, напевно, в найближчому майбутньому слід очікувати появи в курсі літературної програми в школі вірша «Когда был Витя маленький с курчавой головой», а у вузах - обов`язкового предмету «Короткий курс історії Партії регіонів», - сказав МОГАРИЧОВ.