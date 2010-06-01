Україна і Росія домовляються про екобезпеку в місцях базування Чорноморського флоту

Росія та Україна домовилися підготувати проект спільного плану заходів з питань забезпечення екологічної безпеки в місцях базування російського Чорноморського флоту, повідомила прес-служба мінприроди РФ.

Рішення прийнято за підсумками чергового засідання робочої групи з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ російсько-української міждержавної комісії.

"За підсумками засідання була досягнута домовленість про підготовку проекту спільного плану заходів щодо реалізації угоди між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України з питань забезпечення екологічної безпеки і екологічного контролю в місцях базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (1998 р.)", - йдеться в прес-релізі.

У ході консультацій були розглянуті питання виконання розпоряджень, виданих за результатами перевірок дотримання природоохоронного законодавства України військовими формуваннями і об`єктами ЧФ Росії.

Крім того, учасники засідання обговорили процедуру оформлення дозвільної документації ЧФ у галузі охорони навколишнього середовища.

"Сторони відзначили позитивну динаміку в питаннях оформлення дозвільної документації у сфері поводження з відходами і викидами забруднюючих речовин в атмосферу", - заявляє міністерство природи.

Російську делегацію очолював заступник директора департаменту державної політики і регулювання у сфері охорони навколишнього середовища і екологічної безпеки Мінприроди РФ Амірхан АМІРХАНОВ, українську - заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України Валерій ГЛИНЯНЧУК.