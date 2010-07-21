Десантники поб'ються з душманами

Реконструкція бою радянських солдатів з моджахедами, які проривалися до міста Кабул в Афганістані, пройде 31 липня в Криму до 80-річчя Повітряно-десантних військ, повідомив організаційний комітет.

Вона розпочнеться о 10 годині в районі сімферопольського села Чистеньке.

"Запрошуємо взяти участь в уроці мужності, присвяченому 80-річчю ПДВ, і побачити реконструкцію бою 12-ої радянської застави з бандформуваннями душманів", - йдеться в пресі-анонсі, який розповсюдив республіканський комітет з інформації.

ПДВ відзначають ювілей 2 серпня.