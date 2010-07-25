Лужкова просять встановити пам`ятник Висоцькому в Сімферополі

Учасники сходу громадян у Сімферополі звертаються до мера Москви Юрія ЛУЖКОВА з проханням допомогти у встановленні пам`ятника радянському поету, барду і актору Володимиру Висоцькому в адміністративному центрі Криму.

”Звертаємося до Вас із проханням про допомогу в створенні пам`ятника Володимиру Висоцькому у Сімферополі як символу нерозривного духовного зв`язку між Москвою і Сімферополем”, - йдеться в переданому прес-службою громадської організації ”Російська громада Криму” зверненні учасників пам`ятних заходів, приурочених до 30-річної річниці з дня смерті барда.

Сімферопольська міська рада у грудні 2007 року ухвалила рішення про встановлення пам`ятника Висоцькому.

На місці, де передбачається його спорудити, у травні 2009 року встановили закладний камінь.

Сімферопольські депутати у грудні того ж року ухвалили рішення про створення в зеленій зоні, де стоїть закладний камінь, скверу імені Висоцького. Там проходитимуть російсько-українські бардівські фестивалі, концерти любителів авторської пісні.

Проект пам`ятника розробив скульптор Євген ЯБЛОНСЬКИЙ і схвалив виконком міськради, але у Сімферополя сьогодні ”немає коштів на його будівництво”, повідомила Російська громада.

”Встановлення в столиці Криму пам`ятника Висоцькому - це наочне підтвердження того, що Москва, де народився й жив Володимир Семенович, і Сімферополь пов`язані між собою великою російською культурою, єдиними духовними нитками, які не можуть бути розірвані ніякими штучно створеними кордонами між Росією та Кримом”, - йдеться в зверненні до ЛУЖКОВА.

Мер Москви 24-25 липня перебуває з візитом у Криму.