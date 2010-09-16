7,5 тисяч солдатів, 30 літаків і 15 кораблів залучено до навчань "Взаємодія-2010"

7,5 тисяч військовослужбовців, 31 літак і вертоліт, 15 кораблів, понад 1,2 тисячі одиниць озброєння та військової техніки залучено до проведення комплексу навчань "Взаємодія-2010", активна фаза яких розпочинається у п’ятницю на розташованому в Криму полігоні "Опук", повідомила прес-служба міністерства оборони України.

"Головна мета навчання полягає у відпрацюванні всього спектру питань управління збройними силами під час ліквідації або нейтралізації кризової ситуації воєнного характеру, починаючи зі стратегічного розгортання і завершуючи веденням оборонних операцій", - йдеться в прес-релізі.

Відбудуться навчання з корабельними групами, з батальйоном морської піхоти з висадкою морського десанту, бойові стрільби.

За перебігом активної фази спостерігатимуть міністр оборони Михайло Єжель та начальник генштабу - головнокомандувач збройних сил Григорій Педченко.

Після проведення на полігоні "Опук" тактичних навчань наступний етап "Взаємодії-2010" відбудеться 20-24 вересня на кримському полігоні "Чауда".

Там заплановано проведення бойових стрільб підрозділів протиповітряної оборони сухопутних військ, озброєних зенітно-ракетними комплексами "Оса", та підрозділів зенітних ракетних військ повітряних сил, озброєних комплексами "Бук-М1" та С-300.

"Бойові стрільби зенітних ракетних військ, озброєних комплексами С-300, у складі підрозділів не проводилися з 2003 року. Виконувалися лише одиночні пуски ракет, у тому числі - дослідницькі у 2007 році. Цього року відновлюються повномасштабні дивізіонні та полкові стрільби із С-300. Для підрозділів створюється складна повітряна обстановка, максимально наближена до бойової. Заходи безпеки є одним з пріоритетних завдань при здійсненні бойових стрільб", - йдеться в прес-релізі.

На завершальному етапі "Взаємодії-2010", 27-30 вересня, на трьох полігонах на Львівщині, Житомирщині та Миколаївщині відбудуться тактичні навчання підрозділів сухопутних військ з бойовими стрільбами.