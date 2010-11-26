Крим домовився про співпрацю з регіонами Болгарії й Філіппін

Крим домовився про співпрацю з найбільшою в Болгарії Бургазькою областю та провінцією Себу, яка є одним з найбільш розвинених регіонів Республіки Філіппіни.

Підписання документів відбулося в Ялті, в рамках першого Чорноморського економічного форуму, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

З боку Криму угоду підписав перший заступник голови кримського уряду Павло БУРЛАКОВ, з боку Бургазької області - голова обласної адміністрації Костянтин ГРЕБЕНАРОВ, з боку провінції Себу - губернатор Гвендолін Ф.ГАРСІЯ.

Документи передбачають розвиток торговельно-економічної, науково-технічної і культурної співпраці.

В угоді про співпрацю з Бургазькою областю є, зокрема, пункти про сприяння створенню спільних підприємств, співпрацю у сфері охорони здоров`я, обмін комерційними пропозиціями, спільну наукову і природоохоронну роботу.

Угода про співпрацю з провінцією Себу містить пункти про сприяння укладенню прямих контрактів між підприємствами двох регіонів, обмін результатами наукових і економічних досліджень, організацію спільного випуску ліків і екологічно чистих продуктів харчування.