Росія не має техможливостей для розробки шельфу Чорного моря?

Росія не має технічних можливостей для видобутку шахтного метану і розробки шельфу Чорного моря, заявив український експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ на прес-конференції у вівторок.

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» обговорюють питання про створення двох спільних підприємств: з видобутку вугільного метану в Україні і освоєнні структури Паласу на шельфі Чорного моря.

«Росія по шахтному метану не має власних технологій», - сказав СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що в радянські часи саме Академія наук України була провідною структурою з розробки технології дегазування вугільних пластів і видобутку шахтного метану, але все-таки тоді так і не була розроблена технологія, яку можна застосувати на практиці.

Він відзначив, що успішно застосовують технологію з видобування метану США. СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що на українських родовищах метану підтверджені запаси 8 млрд. кубометрів газу, для його видобутку необхідно залучати засоби і технології. «Потрібні гроші і технології. Треба домовлятися, але не з монополістами («Газпромом»). Було б доцільно орендувати технології в США і залучати дешеві кредити», - сказав він.

Експерт також відзначив, що ні «Газпром», ні «Нафтогаз» не в змозі виконати розробку морського шельфу Чорного моря. «На шельфі розробку і видобування, навіть експериментальну, сьогодні якісно російський «Газпром» виконувати не може. НАК «Нафтогаз України», який має ліцензію, але не має технології, теж не може це самостійно робити», - сказав він.

СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що для розробки шельфу «Нафтогаз» повинен співпрацювати з компаніями, які мають можливість виконувати таку роботу, наприклад шведськими, і залучати для роботи засоби міжнародних фінансових організацій.