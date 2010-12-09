Прокуратура знайшла порушення при застосуванні замісної терапії у Криму

Прокуратура Криму направила міністерству охорони здоров`я регіону подання з вимогою усунути численні порушення закону при застосуванні на півострові замісної терапії, знайдені під час перевірок, повідомила її прес-служба.

Насамперед, порушуються права пацієнтів - учасників програми.

«Через те, що на півострові дотепер не створено систему кабінетів замісної терапії, потребуючі на спеціальному лікуванні наркозалежні змушені з різних куточків Криму щодня їздити до Сімферополя для отримання ліків. Звідси пропуски прийому лікарських засобів, які негативно позначаються на лікуванні, зводять його нанівець і, згідно з правилами, є приводом для адміністративної виписки хворого», - зазначається в прес-релізі.

Друга проблема, на яку вказує прокуратура Криму, пов`язана з грубим порушенням порядку зберігання і використання наркотичних препаратів замісної терапії. «Розміщення небезпечних препаратів у непристосованих приміщеннях і «вільне» поводження з медичною документацією створює реальну загрозу їх витоку», - підкреслили в прокуратурі.

Кримська прокуратура вимагає від мінохоронздоров`я автономії притягати до відповідальності людей, які допустили порушення закону.