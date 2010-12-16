56% українців довіряють вітчизняним ЗМІ - опитування

56% українців довіряють українським ЗМІ, 38,5% - не довіряють, заявив керівник Research&Branding Group Євген КОПАТЬКО на презентації результатів дослідження, проведеного його компанією.

«Великої різниці залежно від регіону немає. Дещо вищий - 64% - показник довіри в центральних регіонах України», - сказав він.

За даними дослідження, 69% опитаних назвали телебачення своїм джерелом отримання інформації, а 15,5% надають перевагу інтернету. «Якщо розглянути вікову залежність користувачів інтернету, то 34% - це жителі віком до 30 років і 2,8% - люди старші 60 років. Це демонструє, який люфт існує між поколіннями», - зазначив КОПАТЬКО.

81% тих, хто надає перевагу телебаченню, дивиться переважно центральні канали. Місцеве телебачення відстає з великими відривом, оскільки йому надають перевагу 37% опитаних. «Поки що абсолютними фаворитами залишаються центральні телевізійні канали», - констатував КОПАТЬКО.

За його словами, на думку 22,7% респондентів, в інформаційному просторі України домінує загалом позитивна інформація. Тим не менш, 39,4% опитаних вважають, що превалює все ж негатив. «В цьому питанні простежуються регіональні відмінності, адже на південному сході України домінування негативної інформації визнали 45,5%, в той час, як на заході такої думки дотримуються 31,1%», - підкреслив соціолог.

На запитання, «як часто Ви дивитесь новини по ТБ», 64% опитаних відповіли, що роблять це щоденно; 18,5% - 3-4 рази на тиждень і 3,3% опитаних не дивляться новини по телебаченню взагалі. «Українці дуже політизовані, сильно ангажовані та втягнуті в різні політичні дії», - підсумував КОПАТЬКО.

Дослідження проводилось на початку грудня у 24 областях та АР Крим. Репрезентативна вибірка становила 2076 респондентів.