Контрабандиста пов'язали з кілограмом золота Боспору (фото)
18:00, 22 грудня 2010Крым
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Гривня - так називається прикраса
Співробітники служби безпеки України і митниці затримали в районі Харкова жителя Криму, який намагався вивезти до Росії золоту прикрасу часів Боспорського царства вагою більш як один кілограм, повідомив прес-центр кримського управління СБУ.
Чоловік поклав коштовність в сумку і заховав її в купе потягу.
Фахівці стверджують, що «гривні», саме так називається прикраса, близько 2600 років.
Історико-культурна цінність знаходиться у чудовому стані.
СБУ порушила проти затриманого кримінальну справу за статтею «контрабанда».
Прикраса вилучена. Ведеться слідство.
Фото кримського управління СБУ
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