Контрабандиста пов'язали з кілограмом золота Боспору (фото)

Співробітники служби безпеки України і митниці затримали в районі Харкова жителя Криму, який намагався вивезти до Росії золоту прикрасу часів Боспорського царства вагою більш як один кілограм, повідомив прес-центр кримського управління СБУ.

Чоловік поклав коштовність в сумку і заховав її в купе потягу.

Фахівці стверджують, що «гривні», саме так називається прикраса, близько 2600 років.

Історико-культурна цінність знаходиться у чудовому стані.

СБУ порушила проти затриманого кримінальну справу за статтею «контрабанда».

Прикраса вилучена. Ведеться слідство.

Фото кримського управління СБУ