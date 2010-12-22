Контрабандиста пов'язали з кілограмом золота Боспору (фото)

18:00, 22 грудня 2010
Крым
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Гривня - так називається прикраса

Співробітники служби безпеки України і митниці затримали в районі Харкова жителя Криму, який намагався вивезти до Росії золоту прикрасу часів Боспорського царства вагою більш як один кілограм, повідомив прес-центр кримського управління СБУ. 

Чоловік поклав коштовність в сумку і заховав її в купе потягу.

Фахівці стверджують, що «гривні», саме так називається прикраса, близько 2600 років. 

Історико-культурна цінність знаходиться у чудовому стані. 

СБУ порушила проти затриманого кримінальну справу за статтею «контрабанда».

Прикраса вилучена. Ведеться слідство.

Фото кримського управління СБУ

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