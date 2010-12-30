Справа футболіста, який задавив жінку з двома дітьми, дійшла до суду

Прокуратура Севастополя направила до Ленінського районного суду міста порушену у листопаді слідчим міліції кримінальну справу проти гравця футбольного клубу "Севастополь" Владислава ПІСКУНА, який на автомобілі збив на смерть трьох осіб, повідомила прес-служба наглядового відомства.

У справі затверджено обвинувальний висновок. ПІСКУН обвинувачується за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Футболіст клубу "Севастополь", який знаходився за кермом автомобіля BMW, збив на смерть 26-річну жінку з двома дітьми два і п`яти років в листопаді. Пасажирка машини отримала тілесні ушкодження. ПІСКУН був затриманий і поміщений в ізолятор.