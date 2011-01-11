"Крименерго" відкрило кредитну лінію на $7,5 мільйонів

12:10, 11 січня 2011
Крым
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Відбулися торги

Енергозабезпечуюча компанія «Крименерго» (Сімферополь) відкрила кредитну лінію в «Державному експортно-імпортному банку України» («Укрексімбанку»), говориться в повідомленні компанії про підсумки відкритих торгів, яке обнародувано на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі. 

Пропозиція банку була акцептована в листопаді 2010 року, кредитний договір підписаний наприкінці грудня.  

Довідка УНІАН. ВАТ «Крименерго» займає домінуюче положення на ринку енергопостачання Криму. Статутний фонд компанії становить 43 млн. 241,88 тис. грн., номінал акції - 0,25 грн. 70% акцій «Крименерго» володіє НАК «Енергетична компанія України». Ще 12,49% акцій наприкінці 2010 року сконцентрувала компанія «ДТЕК» (Донецьк).

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