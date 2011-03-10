8 українських мільярдерів включили до списку Forbes

Журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших людей світу, до якого включає всіх, у кого статок не менше 1 мільярда доларів.

Мексиканський магнат Карлос Слім знову став найбагатшим. Його статок оцінений в 74 млрд дол., з часу минулого рейтингу він зріс на 20,5 млрд. 71-річний бізнесмен очолює мексиканську телекомунікаційну компанію Telefonos de Mexico. Крім того, він має великий відсоток акцій в New York Times, а також у корпорації Globo Corso, яка активно працює на американському ринку ритейлу. На другому місці - засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, у нього 56 млрд дол., на 3 млрд. більше, ніж торік.

Третє місце, як і рік тому, посідає американський мільярдер Воррен Баффет, який очолює велику інвестиційну компанію Berkshire Hathaway Inc. У нього, за даними видання, 50 млрд дол. (47 - минулого року).

У списку 8 мільярдерів, позначених “Ukraine”.

Усі п`ятеро, які були в торішньому рейтингу, знову тут і з прибутком:

Ринат Ахметов – на 39-му рядку з 16,0 млрд доларів (рік тому – 5,8)

Віктор Пінчук – 336-й, 3,3 (3,1)

Ігор Коломойський – 459-й, 2,5 (2,0)

Геннадій Боголюбов – 459-й, 2,5 (1,7)

Костянтин Жеваго – 488-й, 2,4 (1,2)

Ще три імені ввійшли до світового рейтингу вперше:

Юрій Косюк – 833-й, 1,5 млрд. доларів

Андрій Веревський – 1057-й, 1,1

Олег Бахматюк – 1140-й, 1 мільярд рівно.

Усі українські новачки списку представлені в категорії “Food and Beverage”, Косюку і Веревському укладачі списку зробили позначку “agriculture”, а Бахматюку конкретнішу “eggs”.

Загалом у 2011 році журнал Forbes налічив у світі 1210 осіб із статком не менше мільярда доларів - абсолютний рекорд за 25-річну історію складання цього рейтингу. Сукупний капітал людей, включених до списку мільярдерів, журнал оцінив у 4,5 трильйона доларів, що також є рекордом.

До 2011 року, наголошується в коментарях, лише від США у список найбагатших людей світу потрапляли більше 100 осіб. Цього року таких країн стало три - до 413 мільярдерів США прилучилися Китай з 115 мільярдерами (не рахуючи 36 гонконзьких і 25 тайванських) і Росія з 101. При цьому Росія обійшла всіх за кількістю мільярдерів на одне місто – в Москві таких 58, а в Нью-Йорку – якихось 48.

В Індії 55 мільярдерів, в Німеччині 52, в Туреччині 38, Великобританії 32, Бразилії 30, Японії 26, Канаді 24, Австралії 17, Ізраїлі та Південній Кореї - по 16, Франції, Італії та Індонезії - по 14. У Швейцарії лише на одного мільярдера більше, ніж в Україні, а в Єгипті і Саудівській Аравії - стільки ж, по 8.