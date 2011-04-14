Дослідницькі роботи мосту Крим-Росія завершать протягом 1,5 року

Україна і Росія протягом 1,5 року планують завершити дослідницькі роботи за проектом мостового переходу через Керченську протоку, сказав міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН на прес-конференції у Москві, передає кореспондент УНІАН.

«Думаю, що ця робота має завершитися протягом півтора року. Тоді ми зможемо одержати конкретний проект», - сказав ЛЕВІТІН.

За його словами, це дасть можливість визначити місце проходження мостового переходу.

ЛЕВІТІН зазначив, що Внєшекономбанк РФ, якому доручене фінансування дослідницьких робіт, почав пошук потенційних інвесторів, готових увійти до цього проекту разом із державною участю.

За його словами, цей проект зможе об`єднати зони відпочинку двох країн - Крим і узбережжя російського Чорного моря.

«Ми розуміємо, що добитися економічної вигоди при вкладенні приватних інвестицій дуже складно з погляду фінансово-економічної обгрунтованості, але він допомагає зняти переобтяжені напрями між нашими країнами, у Ростовській області», - сказав ЛЕВІТІН.

Він зазначив, що пором між портами Керч і російським Кавказ ходитиме 16 разів на добу - це говорить, про те що потік вантажів і пасажирів збільшується.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що реалізація цього проекту буде на повному паритеті.

«Україна на рівних братиме участь з Російською Федерацією. Це буде комерційний проект, і договір участі буде 50 на 50», - сказав він.

За його словами, говорити про загальну суму проекту можна тільки після завершення дослідницьких робіт.

«Цей проект не стільки потужний за фінансами, скільки складний в економічному плані», - сказав КОЛЕСНІКОВ.