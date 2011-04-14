Російська лоукост-компанія відкриває рейси між Москвою та Кримом

Російська лоукост-авіакомпанія «Авіанова» з 15 червня запустить свій перший міжнародний напрямок: Москва-Сімферополь, повідомляє сайт компанії.

Згідно з повідомленням, тарифи залишаються на рівні внутрішньоросійських.

Рейси до Криму виконуватимуться 4 рази на тиждень: по вівторках, четвергах, п`ятницях і суботах.

«Авіанова» - російська лоукост-авіакомпанія, що базується в аеропорту «Шереметьєво» (термінал В), а також в аеропорту «Краснодар» (із квітня 2011 року). Флот складається з п`яти сучасних повітряних суден типу Airbus A320.