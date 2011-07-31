Шеф адміністрації Медведєва: ЧФ РФ - кров і плоть Севастополя

Голова Адміністрації президента Росії Сергій НАРИШКІН вважає, що Чорноморський флот РФ, більша частина бойових кораблів якого базується у Севастополі, - це частина міста, без якої його життя неможливе.

«Ми сьогодні ще раз побачили - по ставленню людей, по ставленню жителів Севастополя - наскільки вони уважно ставляться до турбот флоту. Чорноморський флот - це кров і плоть цього дивовижного міста», - сказав НАРИШКІН журналістам у неділю в Севастополі, де він разом зі своїм українським колегою Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ узяв участь у заходах, присвячених дню Військово-морського флоту Росії.

НАРИШКІН також повідомив, що обговорить з керівництвом Севастополя питання участі Російської Федерації в соціально-економічному розвитку міста.

«Я сьогодні зі своїми українськими колегами, звичайно, скористаюся наданою можливістю, щоб обговорити питання взаємодії між нашими двома країнами. Ці питання торкаються Чорноморського флоту Росії, його базування у Севастополі. Ми, звичайно, обговоримо разом із керівництвом міста і питання соціально-економічного розвитку (Севастополя) у тій частині, в якій Російська Федерація може взяти в цьому участь, а також проекти інвестиційної співпраці», - сказав голова Адміністрації президента РФ.

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