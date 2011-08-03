Прихильників незалежності України за 10 років поменшало на 10%

Кількість прихильників незалежності України сьогодні зменшилася на 10% в порівнянні з опитуванням 2001 року, коли святкували 10-річчя незалежності, сказала на прес-конференції директор Фонду ”Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА, представляючи результати багаторічного проекту Інституту соціології НАН України “Моніторинг соціальних змін”, який був розпочатий з 1992-1994 років. В квітні 2011 року було опитано 1200 осіб за репрезентативною вибіркою.

“Якби референдум про незалежність відбувся зараз, то все-одно наші громадяни переважною більшістю проголосували б за незалежність”, - сказала експерт. За незалежність проголосувало б 47%, а лише 28% - проти.

Вона зазначила, що в порівнянні з 2001 роком кількість тих, хто проголосував би за незалежність зменшилась на 10%, але “перейшли вони не до противників незалежності, а перейшли в розряд тих, кому байдуже”.

БЕКЕШКІНА сказала, що під час опитування 47% респондентів сказали, що вони шкодують через розпад СРСР, а не шкодують - 30% і головним чином в західній Україні.

Вона також повідомила, що люди по-різному оцінюють зміни, які відбулися за 20 років незалежності. За її словами, в 1994 році 8% опитуваних вітали ці зміни, то в 2011 році - вже 10% вважають їх прогресивними. За її словами, натомість різко зменшився відсоток тих, хто вважає ці зміни необхідними, хоч і не такою ціною - у 1994 році так вважали 43%, а в 2011 році - 25%. Соціолог наголосила, що якщо в 1994 році 19% вважали, що не було необхідності ні в яких докорінних змінах, а потрібно було не руйнувати, а удосконалювати існуючий порядок життя, то вже в 2011 році так думають 23% опитаних. Тих хто із задоволенням повернув би те, що було у доперебудовний період у 1994 році було 17%, а сьогодні - 19 % .

БЕКЕШКІНА наголосила, що за результатами опитування, у порівнянні з 1994 роком у громадян стало “помітно менше сподівань на краще”, бо тоді на це сподівалося 52% опитаних, а тепер - 39%.