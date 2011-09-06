ЗМІ просять не ухвалювати акредитацію у міськраді Севастополя

Представники ряду ЗМІ Севастополя закликали міську раду не ухвалювати на запланованому на 13 вересня пленарному засіданні сесії рішення про положення про порядок акредитації засобів масової інформації при Севастопольській міській раді.

На думку більшості присутніх на «круглого столу» в медіа-центрі «IPC Севастополь», що відбувся у вівторок, підготовлений постійною комісією міськради з соціально-гуманітарних питань документ суперечить положенням Конституції України і законодавства щодо ЗМІ.

У прийнятій резолюції журналісти також запропонували депутатам обговорити проект рішення з представниками ЗМІ на засіданні постійної комісії міськради з соціально-гуманітарних питань.

Крім того, представники ЗМІ вирішили направити для ознайомлення юристу міськради лист медіа-юриста Людмили ПАНКРАТОВОЇ «Щодо відповідності чинному законодавству проекту «Положення про порядок акредитації засобів масової інформації при Севастопольській міській раді», що надійшов на ім`я директора медіа-центру «IPC Севастополь».

Начальник відділу апарату міськради зі зв`язків із ЗМІ Олексій СКВОРЦОВ заявив, що запропонований для обговорення на сесії документ повністю відповідає законодавству України.

У доведеному до журналістів під час дискусії юридичному висновку медіа-юриста ПАНКРАТОВОЇ, зокрема, наголошується, що положення порушує чинне законодавство щодо забезпечення доступу і принцип рівності. Так, пункт 2.1. положення передбачає, що порядок допуску журналістів і технічних працівників у приміщення міськради повідомляється завчасно лише акредитованим журналістам і технічним працівникам.

Крім того, пункт 2.4. положення встановлює, що акредитаційна карта є підтвердженням акредитації та одночасно служить посвідченням на право входу в будівлю міськради, а пункт 2.6. положення передбачає, що бути присутнім на пленарних засіданнях президії міськради і постійних комісій міськради мають право лише акредитовані представники ЗМІ.

На думку медіа-юриста, ці положення суперечать ч. 1 ст. 26 закону «Про інформацію», оскільки журналісти і працівники ЗМІ, які не мають акредитації і, відповідно акредитаційної карти, не зможуть потрапити на відкриті засідання чи заходи міськради. Таким чином, вважає ПАНКРАТОВА, створюються перешкоди для доступу до відкритих засідань органу місцевого самоврядування і порушується принцип рівноправ`я.

Крім того, як вважає медіа-юрист, положення порушує чинне законодавство щодо порядку припинення акредитації (положенням встановлено, що депутат/група депутатів можуть ініціювати процедуру припинення акредитації шляхом подачі письмової заяви до постійної комісії з соціально-гуманітарних питань, яка дає відповідні рекомендації голови міськради). У положенні не передбачено, за яких саме обставин, або які порушення журналіста можуть бути підставою для ініціювання процедури припинення акредитації.