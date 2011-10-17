Найактивніше у смуток впадають українці з доходом вище середнього

Споживчi настрої українцiв на початку осенi погiршилися, свiдчать результати щомiсячного дослiдження компанiї GfK Ukraine, оприлюднені на її сайті.

Згідно з даними опитування, вересневе значення індексу споживчих настроїв (ІСН) становило 74,7 пунктів, що на 6,7 пунктів менше, ніж у серпні.

Падiння споживчих настроїв вiдбулося, насамперед, за рахунок погіршення економічних очікувань на фоні очікувань позитивних змін на ринку праці, але більш песимістичних інфляційних очікувань.

Одночасно було зафіксовано такі ключові тенденції: найбільше падіння зафіксоване за індексом економічних очікувань, насамперед, «за очікуванням розвитку країни у найближчі п’ять років та схильності до великих покупок».

У Києві та на Сході очікування щодо найближчих п’яти років гірші, ніж щодо найближчого року. Погіршення економічних очікувань відбувається на фоні очікувань зниження рівня безробіття, але погіршення інфляційних очікувань.

Найбільше погіршення очікувань відбулося серед найактивніших громадян середнього віку (31-45 років) з доходом вище середнього, які мешкають у містах з населенням понад 500 тис. чол.

В регіональному розрізі найбільше падіння ІСН у Києві, на Півдні та Сході.

Водночас у Західній Україні вперше за тривалий час ІСН став найбільшим серед усіх регіонів.

«Побоювання щодо повторення фінансової кризи за умов низької довіри до влади спричинили погіршення споживчих настроїв навіть за гарного врожаю та суттєвого зростання ВВП. Такі настрої можуть найбільш негативно позначитися на ринках товарів тривалого користування, а також на готовності підприємців до інвестування», – вважають аналітики GfK Ukraine.