Янукович пообіцяв зробити російську мову державною - ЗМІ

Україна найближчим часом прийме закон про дві державні мови - українську і російську, заявив президент країни Віктор ЯНУКОВИЧ в ексклюзивному інтерв'ю ІТАР-ТАРС напередодні візиту до Москви.

«У цьому зацікавлена Україна, в цьому зацікавлені люди, в цьому зацікавлено населення, яке розмовляє в основному двома мовами, - українською і російською», - зазначив ЯНУКОВИЧ.

Він визнав, що «були періоди часу в державі, коли допускалися перекоси в мовних проблемах». Проте зараз, переконаний ЯНУКОВИЧ, цієї проблеми в Україні не існує, і те, що «наразі пропонують люди для того, щоб нам не розпалювати знову це питання, яке виникає від виборів до виборів, потрібно це питання відрегулювати».

«Але потрібно, звичайно, обов'язково це питання відрегулювати на законодавчому рівні», - вказав президент.

В зв'язку з цим глава держави навів для прикладу світову практику, коли «багато європейських країн мають двомовність, три мови державні і живуть нормально, спокійно».

«Тому ми пішли цим шляхом. Тобто, використовуючи цю практику, яка є в Європі, де прийнята Хартія промови», - сказав ЯНУКОВИЧ.

Також він звернув увагу на те, що в країні є райони, де розмовляють і трьома, чотирма мовами і для людей необхідно створити умови, зокрема, викладання в школах, підручники.