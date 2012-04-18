Багамський лайнер відкрив круїзний сезон в Севастополі

Севастопольський морський торговельний порт цьогорічний круїзний сезон прийме 39 іноземних круїзних суден -на один більше, ніж минулого року, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

«Данні підраховані за попередніми заявками від агентських компаній», - повідомили у прес-службі.

Першим лайнером, що зайшов до порту цього року стало 135 метрове 8-палубне судно Minerva під прапором Багамський островів.

Минулого року загальна кількість пасажирів, включаючи каботажне плавання, склала 26,6 тисяч осіб.