Багамський лайнер відкрив круїзний сезон в Севастополі
10:45, 18 квітня 2012Крым
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Севастопольський морський торговельний порт цьогорічний круїзний сезон прийме 39 іноземних круїзних суден -на один більше, ніж минулого року, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.
«Данні підраховані за попередніми заявками від агентських компаній», - повідомили у прес-службі.
Першим лайнером, що зайшов до порту цього року стало 135 метрове 8-палубне судно Minerva під прапором Багамський островів.
Минулого року загальна кількість пасажирів, включаючи каботажне плавання, склала 26,6 тисяч осіб.
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