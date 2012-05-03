Рекорд вартості витвору мистецтва поставили на аукціоні в США

Картина "Крик" норвезького експресіоніста Едварда Мунка продана на торгах Sotheby`s в Нью-Йорку за 119 мільйонів 992,5 тисячі доларів.

"Тепер це абсолютний світовий рекорд на витвір мистецтва", - оголосив під оплески залу ведучий торгів Тобіас Мейєр, повідомляє РІА Новости.

Ім`я нового власника шедевру експресіонізму поки що не відоме.

Раніше найдорожчою картиною вважалося полотно Пабло Пікассо "Гола, зелене листя і бюст", написане в 1932 році і продане в 2010 році на торгах Christie`s в Нью-Йорку за 106,5 млн. доларів.

Улаштовувачі торгів не називали передпродажної вартості полотна Мунка, проте не приховували сподівання, що ціна цього лота перевищить 100 мільйонів доларів. Ціновий рубіж у 100 мільйонів доларів у нинішньому тисячолітті на піку зростання арт-ринку подолали лише два полотна пензля Пабла Пікассо і скульптура роботи Альберто Джакометті.

Картина Мунка була виставлена з колекції норвезького мільярдера Петтера Олсена, чий батько - Томас Олсен - був сусідом, другом і покровителем Мунка. Він придбав полотно з рук самого Мунка, який створив картину в 1895 році. Скромна дерев`яна рамка, що обрамляє продану в Нью-Йорку картину, була виготовлена самим художником.

Ця версія "Крику" - одна з чотирьох, створених Мунком. Вона ніколи не виставлялася на ринок і ніколи не була на публіці. Три інших належать норвезьким музеям, вони двічі викрадалися, але незмінно поверталися без пошкоджень.

Сімейство Олсен, яким належить будинок Мунка в Хвідстені, по сусідству з їхнім маєтком, має намір направити виручені від продажу "Крику" кошти на облаштування музею художника, арт-центру і готелю. Як очікується, меморіал буде відкритий наступного року і приурочений до 150-річчя експресіоніста.