До ювілею Цоя в Криму влаштують фестиваль

Музичний фестиваль «Кіно спочатку» буде організовано наприкінці липня на території Генуезької фортеці в Судаку до 50-річчя лідера групи «Кіно» Віктора Цоя, повідомляє офіційний сайт фестивалю.

Оргкомітет відбере групи молодих музикантів, які виступатимуть 26 та 28 липня, а в заключний день фестивалю зіграють переможці конкурсу та хедлайнери.

«Основним змістом фестивалю для нас стало не просто проведення концертів за участю зірок, а можливість молодим групам і виконавцям заявити про себе таким чином. Адже для мало кому відомої команди музикантів виступити на одній сцені з відомими виконавцями дуже важливо», - повідомляють організатори.

Також планується проведення майстер-класів, розважальних заходів, екскурсій. Обов'язковим пунктом фестивальної програми, буде відвідування відкритого торік пам'ятного знака групі «Кіно» в селі Морське.

На фестивалі 2011 року в якості хедлайнерів виступили В'ячеслав Бутусов і «Ю-Пітер», «Брати Карамазови», «Грудень», «Бригадний підряд», «Теорія», «Дороги міняють колір».