Севастополь та Керч відсалютують переможцям

Феєрверки двадцятьма залпами відбудуться в дев`яти українських містах, у тому числі в Керчі та Севастополі, 9 травня на День перемоги, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Це передбачено наказом міністра оборони Дмитра Саламатіна.

Фейєрверки розпочнуться в містах-героях Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а також в Вінниці, Дніпропетровську, Житомирі, Львові та Рівному о 22 годині.