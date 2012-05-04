Крим розпочав літню навігацію

Ялтинський морський торгівельний порт відкрив літню навігацію, на воду спустили три судна, які перевозять пасажирів уздовж Південного берега Криму.

До червня будуть підготовлені ще п'ять судів, повідомила прес-служба Республіканського комітету з транспорту і зв'язку.

"Морське сполучення здійснюється на лініях "Ялта – Сімеїз – Ялта", "Ялта – Алупка – Ялта", "Ялта – Гурзуф – Ялта", "Ялта – Алушта – Ялта", "Ялта – Рибаче – Ялта", "Євпаторія – Севастополь – Євпаторія", – говориться в прес-релізі.