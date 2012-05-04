Працівник "Кримстандартметрології" погорів на хабарі

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом одержання 6 тисяч гривень хабара заступником начальника відділу державного підприємства «Кримстандартметрологія», повідомила прес-служба наглядового відомства.

"Посадовця затримано 3 травня, коли в його руках опинилися така сума - гроші він отримав від директора товариства з обмеженою відповідальністю за непроведення перевірки на підприємстві", - йдеться в прес-релізі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для працівника контролюючого органу, дії якого кваліфіковані за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу