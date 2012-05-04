Ялта влаштує фестиваль чебуреків
17:36, 04 травня 2012Крым
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Під кримськотатарську музику
"Фестиваль чебуреків" пройде в неділю, 6 травня, на набережній Ялти, повідомила прес-служба мерії.
Захід розпочнеться о 11 годині біля фонтану напроти пам'ятника Леніну, де будуть встановлені оформлені в національному стилі намети і столи, і триватиме до 17-ти.
"Майстерність в приготуванні національних блюд продемонструють кращі кримськотатарські кухарі Південного берега Криму", - повідомила мерія.
Покуштувати смачних чебуреків можна буде, одночасно насолоджуючись виступами кримськотатарських артистів.
Переможців конкурсу чекають грамоти, а також запрошення на всі заходи в Ялті, де будуть представлені блюда східної кухні.
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