Ялта влаштує фестиваль чебуреків

"Фестиваль чебуреків" пройде в неділю, 6 травня, на набережній Ялти, повідомила прес-служба мерії.

Захід розпочнеться о 11 годині біля фонтану напроти пам'ятника Леніну, де будуть встановлені оформлені в національному стилі намети і столи, і триватиме до 17-ти.

"Майстерність в приготуванні національних блюд продемонструють кращі кримськотатарські кухарі Південного берега Криму", - повідомила мерія.

Покуштувати смачних чебуреків можна буде, одночасно насолоджуючись виступами кримськотатарських артистів.

Переможців конкурсу чекають грамоти, а також запрошення на всі заходи в Ялті, де будуть представлені блюда східної кухні.