Ялта влаштує фестиваль чебуреків

17:36, 04 травня 2012
Крым
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Під кримськотатарську музику

"Фестиваль чебуреків" пройде в неділю, 6 травня, на набережній Ялти, повідомила прес-служба мерії. 

Захід розпочнеться о 11 годині біля фонтану напроти пам'ятника Леніну, де будуть встановлені оформлені в національному стилі намети і столи, і триватиме до 17-ти. 

"Майстерність в приготуванні національних блюд продемонструють кращі кримськотатарські кухарі Південного берега Криму", - повідомила мерія. 

Покуштувати смачних чебуреків можна буде, одночасно насолоджуючись виступами кримськотатарських артистів.  

Переможців конкурсу чекають грамоти, а також запрошення на всі заходи в Ялті, де будуть представлені блюда східної кухні.

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