15 тисяч кримських татар провели мітинг в Сімферополі

У Сімферополі понад 15 тисяч кримських татар на мітингу, присвяченому 68-й річниці примусового переселення до Середньої Азії, Сибіру й на Урал, вимагали від влади відновити їхні права.

Колони репатріантів, іноді викрикуючи "Аллах акбар", пройшли з транспарантами "Вічна пам`ять жертвам геноциду", "Вимагаємо відновлення кримськотатарської мови", "Відновимо права кримськотатарського народу під егідою міжнародної громадськості", "Вимагаємо прийняти закон України про відновлення прав кримськотатарського народу", національними прапорами й прапорами України від околиць Сімферополя до центру міста.

В акції, організованій меджлісом, брали участь керівники цього об`єднання, правозахисники й представники кримської влади.

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов не був присутній на мітингу, оскільки перебуває на лікуванні.

На сайті кримського уряду опубліковано його звернення з нагоди дня пам`яті жертв депортації: ”Сьогодні представники всіх народів, які живуть у Криму, схиляють голови, щоб вшанувати пам`ять кримчан, загиблих під час депортації. Цей день - суворий урок не лише політикам, але й усім поколінням, що закликає нас понад усе шанувати людське життя, честь і гідність особистості. Ми сумуємо разом і розділяємо біль кожного, хто постраждав під час масових виселень”.

Свою акцію після мітингу провів також опозиційний меджлісу Кримськотатарський народний фронт.

Співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням Державного комітету оборони, підписаним Йосипом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар із Червоної армії, співпраця з німцями й розправи над радянськими партизанами.

За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Більша частина - до Узбецької РСР. У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення татар на півострів почалося наприкінці 80-х - початку 90-х років.

У 1989 році Верховна рада СРСР прийняла декларацію ”Про визнання незаконними й злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, й забезпечення їхніх прав”.

Із 1993 року в Криму 18 травня відзначається як день пам`яті жертв депортації.

У Криму наразі проживають 1,9 млн осіб, із них понад 265 тисяч - татари. Ще мінімум 100 тисяч хотіли б повернутися на півострів.