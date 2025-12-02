Біженців з України уряд Нідерландів хоче зобов'язати самостійно шукати та оплачувати житло, а також медичне обслуговування.

Міністр житлового господарства Мона Кейзер планує "якнайшвидше" закрити житлові об'єкти, створені для українських біженців, повідомляє Dutch News.

В статті йдеться, що статися це може після закінчення терміну дії спеціальних правил захисту ЄС у 2027 році.

В уряді країни планують, що 135 000 українців, які проживають у Нідерландах, отримають трирічні дозволи на проживання з березня 2027 року. Однак, вони самостійно будуть фінансувати житло та медичне обслуговування.

Відео дня

Видання вказало, що на думку критиків цього рішення, плани, викладені в листі до парламенту минулого тижня є недостатньо опрацьованими та не враховують поточний дефіцит житла.

"Мабуть, у Кейзер є чарівне слово, яке дозволяє всім цим людям раптово знайти житло на відкритому ринку. Якщо це не так, то цей лист – лише порожні слова", - заявив представник агентства, яке допомагає українцям облаштуватися в Нідерландах Барт Діккешей.

Наводяться дані, що близько трьох чвертей українців у Нідерландах проживають у спеціальних житлових приміщеннях, які уряд створив за останні три роки.

Як зазначає видання, Кейзер заявила, що "урядове житло має бути ліквідоване якомога швидше", а фінансування муніципалітетів припинене.

За словами місцевих органів влади, це спричинить проблеми, якщо вони втратять джерело фінансування, при цьому будуть залишатися відповідальними за забезпечення житлом українців та виплату їм допомоги.

В публікації надається пояснення, що закінчення дії спеціальних заходів захисту означає, що уряд більше не буде субсидувати житло та медичне страхування українців, але вони матимуть право на ті самі пільги, що й звичайні громадяни.

Кейзер визнала, що хоча дві третини українців працюють і за минулий 2024 рік в економіку країни принесли 3,5 млрд євро, "значна частина" з них матиме право претендувати на соціальну допомогу.

Вказується, що молоді українці матимуть такі самі можливості для навчання та доступу до фінансування вищої освіти, як і громадяни ЄС. Це покладе край ситуаціям, коли вони мусили платити щонайменше втричі більше, оскільки Україна не входить до Європейського економічного простору.

Допомога Нідерландів Україні під час війни

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво безпілотників. В рамках угоди Нідерланди планують закупляти дрони та передавати їх Силам оборони України. Також Нідерланди оголосили про виділення 250 млн євро на ініціативу PURL.

Також ми писали, що Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що перекинуло до Польщі системи протиповітряної оборони Patriot і NASAMS, щоб посилити захист логістичного хабу НАТО в Жешуві. Це головний вузол, через який проходить військова допомога для України. Вказується, що розгортання системи триватиме до 1 червня наступного року.

