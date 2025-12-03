Путін та Віткофф обговорювали кілька варіантів плану щодо врегулювання війни в Україні.

Після зустрічі в Москві спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера з російським диктатором, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що відбулася корисна дискусія, але компромісного плану щодо України наразі немає, повідомляють росЗМІ.

Зокрема, Ушаков розповів журналістам, що з чимось Росія готова погодитися, тоді як інші пункти в "мирному плані" США викликали критику.

Проте він зазначив, що бесіда кремлівського диктатора Володимира Путіна з спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом була корисною, конструктивною та змістовною.

"Обговорювали не конкретні формулювання і рішення, а суть. Сторони бачать величезні перспективи для взаємодії", - заявив Ушаков.

Водночас, він також зазначив, що компромісного варіанту щодо України наразі немає.

На зустрічі політики обговорювали кілька варіантів плану щодо врегулювання війни в Україні. Ушаков підтвердив, що мова йшла про територіальне питання. Також Путін та Віткофф говорили про перспективи економічної співпраці РФ та США.

Помічник очільника Кремля проінформував журналістів, що Москва отримала ще чотири документи окрім початкового "мирного плану" США, який складався з 28 пунктів.

За словами Ушакова, Росія та США домовилися, що не будуть розголошувати суть перемовин між Віткоффом та Путіним в Кремлі.

Він додав, що Путін передав через Віткоффа очільнику Білого дому "дружнє вітання та цілу низку важливих політичних сигналів".

Що стосується ймовірності особистої зустрічі Путіна та Трампа, Ушаков зазначив, що все буде залежати від роботи на рівні помічників та представників МЗС країн.

Заяви Путіна про війну в Україні перед зустріччю з Віткоффом

Раніше УНІАН повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану щодо України. При цьому, Путін зазначив, що допускає участь європейців в переговорах. Очільник Кремля сказав, що Росія нібито не збирається воювати з Європою, але якщо вона розпочне війну, то країна-агресор до цього готова хоч зараз.

Також ми писали, що кореспондент з міжнародних питань Axios Барак Равід повідомив, що після зустрічі в Москві з Путіним, Віткофф і Кушнер можуть звідти вирушити до однієї з європейських країн, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Примітно, що в вівторок, 2 грудня, Зеленський з дружиною перебували з офіційним візитом в Ірландії.

