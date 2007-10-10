Зелені хочуть ”дістати” Бондарчука через Генпрокуратуру

Сімферополь. 10 жовтня. УНІАН. Кримське відділення Партії зелених України просить Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу щодо чиновників Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, які видали дозвіл на зйомки фільму «Населений острів» (рос. – «Обитаемый остров») в Казантипському заповіднику (Ленінський район Криму).

Про це йдеться в заяві лідера «зелених» Криму, президента Кримської академії наук Віктора ТАРАСЕНКА, текст якої передано агентству УНІАН.

Як сказано в заяві, наприкінці вересня на території Казантипського заповідника одним із російських товариств з обмеженою відповідальністю велися зйомки кінофільму за романом братів Стругацьких «Населений острів». «Під час зйомок використовувалися танки та інша бронетехніка. З танків стріляли, вибухи бомб були чутні за декілька кілометрів від епіцентру. В результаті зйомок на землях заповідника залишилися сліди гусениць танків, а дикі тварини, які мешкають в заповіднику, були налякані шумом. Крім того, є всі підстави вважати, що деякі тварини і комахи... загинули», - заявляють «зелені».

Дозвіл на кінозйомку на території Казантипського заповідника було надано Державною службою заповідної справи Мінприроди. У листі Держслужби заповідної справи, за даними ПЗУ, наголошується, що служба не проти проведення кінозйомок на території доріг загального користування, а також на ділянках заповідника в наукових і еколого-наукових цілях відповідно до чинного законодавства». «Вважаємо, що відповідними службовими особами Державної служби заповідної справи Міністерства охорони навколишнього середовища України, які погоджували проведення цих зйомок, здійснені кримінальні діяння, і вони мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності», - підкреслює ПЗУ.

У заяві сказано, що чиновники видали дозвіл на зйомку, перевищивши свої службові повноваження і всупереч обов`язкам з охорони природних заповідників, які на дану державну службу покладені ч.1 ст.60 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Тому лідер «зелених» Криму просить Генпрокуратуру організувати перевірку викладених в його заяві обставин, порушити щодо ряду службових осіб Держслужби заповідної справи Мінприроди кримінальну справу за наявності ознак злочинів, передбачених статтями 252 і 365 Кримінального кодексу України, здійснити контроль над виконанням Мінприроди обов`язків щодо обрахунку шкоди, завданої Казантипському природному заповіднику проведенням в період з 22 по 29 вересня зйомок кінофільму, а також обов`язку щодо стягнення цієї шкоди із службових осіб Державної служби заповідної справи.

Крім того, В.ТАРАСЕНКО направив звернення з приводу ситуації, що склалася в заповіднику, і Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ.

«Ми звертаємося до людей мистецтва і так званої культурної еліти: ваші дії і творчість є для багатьох прикладом для наслідування. Тому прагніть виховувати і викликати у людей дбайливе ставлення до природи, навколишнього світу. Інакше ми викличемо на Землі екологічну кризу, про що писали в своїх творах брати Стругацькі», - відзначає прес-секретар Кримського відділення ПЗУ Геннадій РУДИК.

Як повідомляв УНІАН, на днях кримські екологи заявили, що зйомки фільму «Населений острів» (російського режисера Федора БОНДАРЧУКА) завдали істотної шкоди Казантипському заповіднику. Керівник проекту «Стабільний розвиток для Криму» Кримської республіканської асоціації «Екологія і світ» Андрій АРТОВ зазначив, що дирекція фільму при бюджеті в 30 млн. дол. уклала договір з Держслужбою заповідної справи про компенсацію шкоди Казантипу на суму 100 тис. грн., що «є абсурдом», оскільки реальна шкода, нанесена флорі і фауні заповідника, значно більша.

*** Казантип («дно казана» - з тюркської) – єдиний в Україні атоловий риф, його абсолютна висота 50-100 м над рівнем моря. На території Казантипського заповідника росуть унікальні і реліктові рослини, мешкають представники рідкісних видів ссавців, птахів, плазунів, риб і комах. 12 видів рослин є ендеміками, тобто більше ніде на Землі, окрім Казантипу, не ростуть.