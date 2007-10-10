Сімферополь. 10 жовтня. УНІАН. Раніше в засобах масової інформації була адміністративна диктатура, яку останнім часом змінила «диктатура долара». Таку думку висловили учасники «круглого столу» «Вибори-2007: підсумки і уроки для ЗМІ», який відбувся сьогодні в Сімферополі (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, медіа-експерти зазначили, що вибори-2007 виявили ряд негативних чинників у роботі ЗМІ. Серед них, зокрема, була названа політична «джинса» (прихована реклама - УНІАН).

Разом з тим кримський політолог Андрій НИКИФОРОВ висловив думку, що страшна не «джинса» сама по собі, а страшне падіння рівня професіоналізму в ЗМІ. «Для того, щоб зробити «джинсу» висококласну, щоб вона при цьому залишалася ще інформаційним повідомленням і так далі, треба старатися», - зазначив політолог. Але водночас, замовник, за його словами, не ставить якихось надзавдань. «Мало того - законодавець або спостерігач від закону теж ці завдання не ставить. Тому дуже часто - це справжнісінька халтура, яка дуже легко виявляється і моніториться, - сказав політолог. - На мій погляд, те, що ми втрачаємо професіоналізм, дуже загрожує майбутньому наших засобів масової інформації».

На думку А.НИКИФОРОВА, велика загроза виходить від того, що «ми одержуємо зараз диктатуру жлобів» - коли власник ЗМІ диктує журналістам, що і як писати і висвітлювати. «Замовлення жлоба набагато небезпечніше за «темник». «Темник» – це робота під цезурою, а в підцензурній роботі створюються шедеври», - переконаний політолог. Зараз же, вважає А.НИКИФОРОВ, журналісти часто «роблять незграбну роботу», відверто халтурять. «Настання такого періоду, коли вже не партія і уряд, не президент і його команда, а жлоби командують засобами масової інформації – дуже небезпечне», - підкреслив політолог, додавши, що «джинсу» як явище не викорінити.

У свою чергу, журналіст, директор Інформаційного прес-центру (м. Сімферополь) Валентина САМАР сказала, що намагатися викорінити «джинсу» так само складно, як складно боротися з проституцією або зупинити продаж наркотиків.

Деякі журналісти висловили думку, що сьогодні настала «диктатура долара». При цьому окремі представники мас-медіа пожартували: ”Чому долара? Вже євро!”.